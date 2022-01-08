أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 08 يناير 2022

آرمان ملي ...

الوزير عبد اللهيان ..مفاوضات فيينا تسير بمنوال إيجابي جيد

آفتاب يزد...

مؤشرات حول إقتراب مفاوضات فيينا من التوصل لإتفاق ..

ابرار...

كوريا الجنوبية تبدي إستعدادها الكامل لرفع الحجز فورا عن الأموال الإيرانية في بنوكها

اطلاعات...

عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح في المواجهات والإضطرابات التي تعصف بكازاخستان

جوان...

الغرب وركوب موجة الإحتجاجات بكازاخستان.. التدخل الأمريكي يصب الزيت على النار

ايران ..

هجوم بطائرات مسيرة على مواقع القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد في غرب العراق

كيهان...

إنتصار الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش على الصهاينة بعد إضراب عن الطعام لأشهر

جمهوري اسلامي ..

الفصائل الفلسطينية تحدد مهلة للكيان الصهيوني لرفع الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة

عصر ايرانيان ..

البيت الأبيض يؤكد أن بايدن ترك موضوع دور ترامب بأحداث الهجوم على الكونغرس لوزارة العدل

حمايت ..

بصمات أصابع واشنطن في الأحداث الدامية بكازاخستان, والخارجية الروسية تتحدث عن تدخل أمريكي

خراسان ..

وحدات روسية من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي تصل لكازاخستان بطلب من الرئيس الكازاخستاني

وطن امروز ..

محافل إعلامية عراقية تتحدث عن تحقيق تقدم في المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

sdسياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن الاحداث الساخنة التي تعصف بجمهورية كازخستان في مقالها(مثيرو الفتن وركوب موجة الإضطرابات بآلماآتا ) .. جمهورية كازخستان تشهد منذ ايام اضطرابات واسعة بدأت باحتجاجات على زيادة اسعار الوقود وتدهور الاوضاع المعيشية لتتحول الى اعمال عنف واسعة النطاق ..

إن هناك مؤشرات تدل على محاولة قوى غربية دفع الأمور نحو إيجاد إنقلاب ملون بكازاخستان بإستغلال هذه الإضطرابات انقلاب على غرار ما حدث باوكرانيا وجورجيا وجمهوريات اوروبية اخرى كانت جزاءا من الاتحاد السوفيتي السابق والمعسكر الاشتراكي.

وفي ظل هذه الاجواء سارعت منظمة معاهدة الامن الجماعي التي تضم روسيا وكازخستان وطاجكستان وبلدان اخرى باسيا الوسطى لتلبية طلب الرئيس الكازخستاني قاسم جومرت توكايف بارسال قوات دعم للسيطرة على الاوضاع في بلاده , وفي هذا السياق حملت تصريحات الخارجية الروسية اتهامات مبطنة لامريكا وحليفاتها الغربيات بالتدخل في شؤون كازخستان وصب الزيت على نيران الازمة فيها.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( إلغاء الحظر بالكامل السبيل لإحياء الإتفاق النووي) كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. تصريحات بعض المسؤولين الغربيين تحاول اعطاء انطباع من ان هناك مهلة محددة ما بشأن مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي وذلك لايجاد اجواء نفسية ضد بلادنا , ولكن الواقع هو شيئ اخر تماما فليس هناك اية مهلة او اي شيئ من هذا القبيل.

إن مشكلة القوى الغربية بمفاوضات فيينا تكمن بتوقعها قيام إيران بالعودة لإلتزاماتها بالإتفاق النووي قبل إلغاء الحظر وهو نوقع في غير محله بكل معنى الكلمة ومرفوض جملتا وتفصيلا من قبل ايران التي حددت موقفها بكل وضوح عبر امتداد ثماني جولات بمفاوضات فيينا , وهو موقف يؤكد ضرورة الالغاء الكامل للحظر والتأكد من تفعيل الالغاء اولا وقبل اي حديث عن عودة امريكية لعضوية الاتفاق النووي وعودة الترويكا الاوروبية لتعهداتها التي لم تلتزم يوما بها فيه.

ايران ..

في الشان العراقي كتبت صحيفة ايران في تقريرها ( إتفاق قريب بين الهيئة التنسيقية والصدر )..تحدث مسؤولون في حركة عصائب اهل الحق عن اقتراب هيئة الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية والتيار الصدري من التوصل لاتفاق نهائي لايجاد كتلة برلمانية كبرى وتشكيل حكومة جديدة.

محافل عصائب أهل الحق أكدت أن المشاورات بين الإطار التنسيقي ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إيجابية وبناءة وحول موضوع طرح الصدر لشرط عدم مشاركة نوري المالكي رئيس تحالف دولة القانون , اكدت العصائب ان وجود شرط كهذا مجرد شائعة لا اساس لها . وفي كل الاحوال يبدو ان هناك تفاهم على تسمية مقتدى الصدر اسماء خمسة مرشحين لتولي رئاسة الحكومة وعلى ان يكون للاطار التنسيقي حق الرفض.

خراسان ...

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( الهجمات ستستمر مع بقاء الأمريكيين ) .. هجمات المقاومة العراقية على مواقع القوات الامريكية دخلت مسارا متسارعا ومكثفا بشكل كبير في الاونة الاخيرة.

الأخبار باتت حافلة بهجمات بالقذائف الصاروخية والمسيرات على قاعدتي فيكتوريا ببغداد وعين الأسد بغرب العراق وليس هذا فحسب بل ان هناك هجمات صاروخية وبالمسيرات على مواقع عسكرية امريكية بسوريا ايضا, في تطور يعطي انطباعا واضحا بان المستقبل قد يشهد تصعيدا اكبر في الهجمات التي تستهدف التعجيل بانهاء اي تواجد عسكري امريكي في المنطقة بشكل عام وبغض النظر عن يافطات مهام هذه القوات, اي سواءا اكانت قتالية او استشارية وتدريبية وغير ذلك من اليافطات .

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( إستمرار المقاومة في الضفة وغزة ) بعد قرار اطلاق سراح الاسير الفلسطيني هشام ابو هواش ..

استسلم الكيان الصهيوني مقابل ارادة الاسير الفلسطيني هشام ابو هواش معلنا عن اطلاق سراحه في السادس والعشرين من الشهر المقبل بعد مرور ما يقرب من خمسة اشهر على بدء اضرابه عن الطعام.

إن فصائل المقاومة في غزة وضعت الكيان الصهيوني في مأزق حقيقي بإنذارها برد صاروخي في حالة إستشهاد أبو هواش وهو انذار حمل الكيان الصهيوني مسؤولية تعريض حياة هذا الاسير الفلسطيني للخطر وبذلك انتصرت ارادة الصمود لدى ابو هواش وعزم المقاومة على تمريغ انف الصهاينة بالوحل.

لكن المقاومة لم تكتف بذلك بل حددت مهلة للكيان برفع الحصار عن غزة والا واجه صواريخ فلسطينية كالمطر كما حذرت من مغبة اي اعتداءات صهيونية على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة التي تشهد اتساع دائرة التصدي للمشاريع الاستيطانية الصهيونية .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في الشأن السوداني في مقالها (آلاف السودانيين يتظاهرون ضد حكم العسكر ).. على الرغم من كل الاجراءات الامنية المشددة والانتشار العسكري المكثف في العاصمة السودانية الخرطوم , يواصل الالاف من السودانيين مظاهراتهم ضد حكم العسكر منددين باستيلاء رئيس المجلس السيادي الجنرال عبد الفتاح البرهان على السلطة.

البرهان قام بإنقلاب بأكتوبر الماضي وأقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته ثم أعاده للسلطة عبر إتفاق سياسي وذلك في نوفمبر الماضي الا ان القوى السياسية اعتبرت ذلك الاتفاق مجرد محاولة لشرعنة الحكم العسكري خلف يافطة مشاركة مدنية. واثرها اتخذت المظاهرات طابعا اوسع زادتها استقالة حمدوك مؤخرا تحت وطأة انتقادات الشارع اصارا على رفض سلطة العسكر.

ان الساحة السودانية تشهد لا مواجهات بين انصار تشكيل حكومة مدنية والعسكر فحسب بل فوضى ومواجهات مسلحة في دارفور ومناطق ساخنة اخرى الامر الذي يثير مخاوف من انزلاق السودان في متاهات خطيرة.