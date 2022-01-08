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النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز 6 سفن نفطية

النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز 6 سفن نفطية
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم السبت، أن تحالف العدوان السعودي يواصل احتجاز 6 سفن نفطية تحمل 144667 طن من الوقود ولفترات متفاوتة وصلت أقصاها إلى قرابة خمسة أشهر.

العالم - اليمن

وأوضحت الشركة في بيان، أن قوات العدوان لاتزال تحتجز 6 سفن نفط منها سفينة واحدة تحمل غاز منزلي، و5 بواخر نفطية حمولتها (135,179) طن من المازوت والمازوت.

وأشارت أن مدة احتجاز هذه السفن بلغت "143" يوما، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية.

ونوه بيان شركة النفط إلى "أن استمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية".

وكان المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل قد أوضح، أمس الجمعة، أن غرامات السفن النفطية التي يحتجزها العدوان بلغت 4 مليون و500 ألف دولار.

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النفط اليمنية: تحالف العدوان يواصل احتجاز 6 سفن نفطية

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