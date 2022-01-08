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أكاديمي سعودي يدين تذلل النظام السعودي لواشنطن

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

دان الاكاديمي السعودي المعارض الدكتور "سعيد الغامدي"، سياسة النظام السعودي في التذلل للإدراة الاميركية والتعالي على الشعوب العربية والاسلامية خاصة الشعب الفلسطيني، معتبرا قضية فلسطين، قضية محورية وأساسية.

العالم - السعودية

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