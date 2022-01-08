16 وفاة و18 إصابة إثر حادث تصادم حافلتين جنوب سيناء في مصر

العالم - مصر

ووفقا لبيان الصحة المصرية، وقع الحادث صباح اليوم، بين أتوبيس وميكروباص بطريق "السويس - طور سيناء".

وأضاف البيان أن الحصيلة الأولية للحادث هي 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأوضح البيان أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف لموقع الحادث، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي.

فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ.

كما أكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.