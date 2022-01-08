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الشيخ قاووق: المنهزمون بالمنطقة يشنون هجمة على حزب الله لتعويض خسائرهم

الشيخ قاووق: المنهزمون بالمنطقة يشنون هجمة على حزب الله لتعويض خسائرهم
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

راي عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني​​ ​الشيخ نبيل قاووق​، أن تدخل بعض السفارات الأجنبية في الشؤون الداخلية  اللبنانية يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي.

العالم _ لبنان

وأكد أن الموقف الإسرائيلي منّا ومن خصومنا يكشف حقيقتنا وحقيقتهم، معتبراً أن الذين تمتدحهم "إسرائيل" لا شأن لهم بالكرامة الوطنية، والذين تستهدفهم هم تاج الكرامة الوطنية.

ولفت في كلمة له، في مجمع الإمام الحسين في مدينة صور جنوب لبنان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لشهيد قاسم سليماني​، إلى أن شعار الإحتلال الإيراني المزعوم دليل على قمة الإفلاس والحقد الأعمى، لأن أحقادهم عمتهم عن إدراك ما يضرهم وما ينفعهم، مشدداً على أن لبنان الرسمي مطالب بالدفاع عن السيادة بوجه تدخلات وإساءات عدد من السفراء الذين يمعنون في مخالفة الأصول الدبلوماسية، ويبثّون سموم التفرقة بيناللبنانيين.

فاضاف أن حزب الله وبعد أربعين عاماً من الإستهداف المتواصل عليه، لم يزدد إلاّ تأثيراً وتأييداً فيلبنانوالمنطقة، موضحاً أن المنهزمين في المنطقة يشنون هجمة سياسية وإعلامية على حزب الله في مغامرة خاسرة لتعويض خسائرهم.

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