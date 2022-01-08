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رئيس طاجيكستان يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات مع ايران

رئيس طاجيكستان يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات مع ايران
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية طاجيكستان امامعلي رحمان، على أهمية تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في شتى المجالات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

العالم - ايران

بعث رئيس جمهورية طاجيكستان ببرقية تهنئة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة ذكرى اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال امامعلي رحمان: نحن على ثقة من أنه مع الارادة القوية والجهود المخلصة والمشتركة للطرفين، يمكننا إثراء العلاقات بين البلدين بالقواسم المشتركة التاريخية والثقافية مع نتائج أكثر أهمية وبما يخدم المصالح العليا لشعبينا.

يذكر ان تاريخ العلاقات بين إيران وطاجيكستان يعود إلعام 1991 ، عندما انهار الاتحاد السوفيتي، ونالت طاجيكستان استقلالها.

وكانت إيران أول دولة تنشئ سفارة في دوشنبه، وأيضًا واحدة من أوائل الدول التي اعترفت دبلوماسيًا باستقلال جمهورية طاجيكستان في العام 1991.

بسبب إحياء الثقافة الإيرانية داخل طاجيكستان ، سهلت إيران التبادل الثقافي من خلال المؤتمرات ووسائل الإعلام ومهرجانات الأفلام.

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