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2022؛ موعد مقاومة فلسطينية شاملة، بسبب الأسری والمسری

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

توقع الكاتب والباحث السياسي د. وليد محمد علي ان يشهد عام 2022 مقاومة شعبية شاملة في الضفة الغربية المحتلة تشمل الكلمة الی البندقية.

العالم - خاص بالعالم

وأكد محمد علي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان المرحلة الجديدة من مقاومة الشعب الفلسطيني ستبدأ عام 2022 وستكون لهذه المقاومة عدة روافع منها ما يحدث من تعامل عنصري فاشي وقبيح مع فلسطينيي 1948.

وتوقع محمد علي وجود رافعتين اساسيتين للمقاومة، هما الاسری والمسری موضحاً ان بطولات الاسری وتضحياتهم وما خلقوا من نماذج بطولية سواءاً المقاومة بالأمعاء الخاوية أو أبطال نفق الحرية أو حرب النطف والتي هي من أشرف المعارك التي شكلت نموذجاً جديداً علی المستوی العالمي كلها ستؤدي الی ان يری الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة خياراً وحيداً.

وأكد ان الاقصی مستهدفاً للتهويد والالغاء وفلسطينيو القدس والمناطق المحتلة عام 1948 بدأوا يشعرون بأنهم ليسوا وحدهم في الدفاع عن الاقصی، فقد حاول الاحتلال من خلال التطبيع مع دول عربية ان يقول للفلسطيني انك وحدك، لكن مواقف محور المقاومة قالت للفلسطيني انك لست وحدك وهذا التضامن، يُشعر الفلسطيني بالقوة.

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