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حماس: تعمد تكرار اعتداءات أجهزة أمن السلطة على المناضلين والرموز الوطنية ومواكب الأسرى المحررين وأبناء الأسرى عمل غير مسؤول وتجاوز خطير

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

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