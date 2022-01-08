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مراسل العالم عن مصادر محلية : الطيران المسير التركي يستهدف ثلاث مواقع ضمن مدينة عين العرب بريف حلب في سورية قرب الحدود التركية

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

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