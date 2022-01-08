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باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر

باقري كني يبدأ محادثاته بفيينا حول رفع الحظر
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصل كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني الى فندق كوبورغ بفيينا اليوم السبت لمواصلة المشاورات الدبلوماسية في إطار المحادثات الجارية حول رفع الحظر الجائر.

العالم - ايران

وشهدت اجتماعات رؤساء الوفود المفاوضة والخبراء تسارعا خلال الأيام الأخيرة ، وتمضي عملية الحوار قدما ولكن بحذر وخطوة خطوة. واليوم هو العاشر في المفاوضات وماتزال الوفود تبذل جهودها للتوصل إلى اتفاق نهائي حول إحياء الاتفاق النووي.

وصرح كبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف للصحفيين الليلة الماضية بأن جميع المفاوضين أقروا بإحراز تقدم في إحياء اتفاق عام 2015 ورفع الحظر.

وأضاف أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى النتيجة المتوخاة ، موضحاً: أنه وفقًا لتقييم موسكو ، يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول فبراير فيما صرح كبير المفاوضين الصينيين ، وانغ تشيوان ، بشكل مماثل أن المفاوضات تمضي قدمًا.

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