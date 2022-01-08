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القوات العراقية تقتل انتحاريا من "داعش" شمالي بغداد

القوات العراقية تقتل انتحاريا من
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

تمكنت القوات العراقية، السبت، من قتل عنصر من تنظيم "داعش" الارهابي يرتدي حزاما ناسفا خلال عملية مداهمة شمالي العاصمة بغداد.

العالم-العراق

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، نفذت قوة أمنية عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية".

وتابع البيان أن "القوة الأمنية تمكنت خلال العملية، من قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه".

وفي وقت سابق، من اليوم السبت افادت وسائل اعلام بوقوع اشتباكات بين الاستخبارات العسكرية ومجموعة عناصر من التنظيم بقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وكانت قوات الأمن العراقية ألقت القبض الأربعاء الماضي على ثمانية إرهابيين خلال عمليات عدة نفذتها في بغداد وكركوك وديالى.

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