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مراسل العالم:الجيش السوري في ريف الحسكة يمنع مرور رتل للاحتلال الأمريكي من 4 مدرعات ويجبره على العودة الى قواعده غير الشرعية

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

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