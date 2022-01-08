أديس ابابا تفرج عن معارضين سياسين لهذا الغرض!

خاص بالعالم

ويأتي ذلك بعد دعا رئيس الوزراء أبيي أحمد في بيان إلى المصالحةِ الوطنية والوحدة بالتزامن مع احتفال إثيوبيا بعيد الميلاد الأرثوذكسي.

وأفادت مصادر حكومية أن الغرض من العفو هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة خاصة بهدف إنجاح الحوار الوطني الشامل.

من جهته، رحبَ الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان إثيوبيا العفو عن معتقلين من المعارضة، داعياً إلى الاستفادةِ من هذا الإجراء الهام لبناءِ الثقة ووقفِ الأعمال العدائية.

وشددَ غوتيريش على ضرورةِ الشروع في وقفٍ دائم لإطلاقِ النار وبدء مسارِ حوارٍ وطني ومصالحة شاملة وذاتِ مصداقية.كما أكدَ أنه يتوقعُ تحسُناً كبيراً في وصولِ المساعدات الإنسانية إلى كلِ المناطق المتضررة نتيجةَ النزاع المستمر منذ عام.

الخطوة المفاجئة أتت وسط هدوء في الصراع المستمر منذ أربعة عشر شهرًا في شمال إثيوبيا بعد تحول دراماتيكي بساحة المعركة في نهاية العام الماضي، شهد استعادة القوات الحكومية سلسلة من البلدات الرئيسية وتراجع جبهة تحرير تيغري إلى معقلها في تيغراي.

وكان المعارضون البارزون للحكومة قد اعتقلوا بعد احتجاجات دامية اندلعت في أديس أبابا ومنطقة أوروميا المجاورة عام الفين وعشرين اثر مقتل الناشط الشعبي هاتشالو هونديسا الذي ينتمي لعرقية الأورومو.