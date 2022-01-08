لقاء مرتقب لعون مع فرنجية وجنبلاط.. ما السبب؟

العالم-لبنان

وفي السياق، ذكرت معلومات بأن فرنجية والثنائي الشيعي وافقوا على المشاركة في الحوار، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نصح الرئيس عون بعدم عقد طاولة الحوار في ظل الانقسامات في البلد.

وكان عون قد دعا إلى حوار عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على إقرارها لاحقاً وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي.

وأوّل اللقاءات الثنائية كانت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكتفى بالقول بعد لقائه عون، انّه "في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي ووضعته عنده وهناك استكمال للحديث".

وفي مواقف الافرقاء حول الحوار، رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعلن الموافقة على المشاركة بالحوار بقوله: "لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأُقاطع. لكن العبرة دائماً تبقى في نتائج اي حوار"، كما برزت موافقة "كتلة الوفاء للمقاومة" واستعدادها للمشاركة.

فيما قوبلت الدعوة برفض "القوات اللبنانية"، حيث اعلن مسؤول الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور بان القوات لن تلبي الدعوة للحوار لأن الأولوية الآن هي الذهاب للانتخابات النيابية.

وكذلك رفض تيار "المستقبل" المشاركة، وقد جاء هذا الرفض في اتصال هاتفي أجراه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري برئيس الجمهورية، حيث أبلغ الحريري رئيس الجمهورية اعتذاره عن عدم المشاركة، لأنّ أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية.