الأوروبيون والأميركيون أصبحوا واقعيين بنحو متزايد

العالم - ايران

مرندي أضاف أن "من السابق لأوانه القول إذا ما كنا سنعقد صفقة أو لا وأن الأمر متروك لهم، وإذا كانوا يرغبون في الحصول على اتفاق في غضون أسابيع قليلة فسنحصل عليه، لأن ذلك مرتبط باستعدادهم للتنفيذ الكامل للاتفاق وقبول إجراءات التحقق وبتقديم التزامات بعدم انتهاك الاتفاق من جديد".

هذا ودخلت المرحلة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (1+4) يومها التاسع في فيينا، وسط أنباء عن قرب توصل الوفود المشاركة إلى اتفاق نهائي.

وأفاد مصدر، نقلاً عن مسؤول أوروبي، طلب عدم ذكر اسمه، بأنّه قال إنّ المحادثات "تتقدم نحو الأمام"، مشيراً إلى أنّ "تقدماً مهماً لم يحصل"، لكنّ جوّ الحوار "إيجابي"، والوفود المشاركة "تبذل أقصى الجهود" للتوصل إلى اتفاق نهائي.

من جهته، قال كبير المفاوضين الصينيين وانغ كوان، بعد انتهاء جلسة اول أمس الخميس في فيينا، إنّ المفاوضات "تمضي إلى الأمام وتتواصل".

والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض حظر مشدّد على طهران.