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مراسلة العالم: الجيش السوري يطرد 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي حاولت المرور في قرية قبور الغراجنة بريف ناحية تل تمر شمال غرب الحسكة

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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