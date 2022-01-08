وسائل التواصل الاجتماعي.. خطر حقيقي ضد جيش الاحتلال

العالم - البوصلة

الاشهر الاخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة جنود الاحتلال الذين يقومون باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما بات يشكل خطرا على حياته بحسب المراقبين، الذين اكدوا ان تفاعل الجنود بهذه الطريقة مع وسائل التواصل قد يجعلهم يقعون بين ايدي المقاومة.

وأكد فارس الصرفندي ضيف مراسل العالم من رام الله ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعترف عدة مرات ان فصائل المقاومة استطاعت اختراق اجهزة العسكريين الاسرائيليين.

ونوه مراسلنا ان الحرب المقبلة بالنسبة للاحتلال الاسرائلي جزء كبير منها يتعلق بحرب"السايبر"، ما يدفع بجيش الاحتلال لتشكيل وحدة على مواقع التواصل مشيرا الى أنه سنكون في المرحلة المقبلة امام ضوابط كبيرة يضعها الاحتلال للتعامل مع جيشه على مواقع التواصل.

فيما أشار ضيف البرنامج الكاتب والمحلل سياسي د. محمد مصلح من قطاع غزة الى أن حرب سيف القدس الاخيرة كشفت عن عيوب واخفاقات كثيرة للاحتلال في المواقع العنكبوتية ، منوها ان هناك نجاحات حققتها المقاومة في اختراق مواقع الاحتلال الالكترونية.

واعتبر مصلح أن هناك آلية يريد الاحتلال اعتمادها وهي حظر استخدام النت خلال اي حرب قادمة، مشيرا الى أن قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي اثار احتجاجا داخل الكيان بانه يشكل انتهاكا لحرية التعبير.

ولفت مصلح الى أن الكيان الاسرائيلي يدرك ان الحرب القادمة ستكون غالبيتها عبر الفضاء الافتراضي، مشيرا الى انه في الوقت الذي يفكر فيه الاحتلال بمعالجة الهجمات السيبرانية فان المقاومة ايضا تقوم بتطوير امكانياتها العلمية.

وأكد مصلح ان ايران حققت تقدما كبيرا في الحرب السايبرية، لكن العرب يفتقدون لمثل هذه الامكانيات لافتا الى انه قد بات ضروريا ايجاد تغيير في الواقع العربي والنظام السياسي.

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