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شاهد: براميل متفجرة وصواريخ تحت الارض في نينوى!

شاهد: براميل متفجرة وصواريخ تحت الارض في نينوى!
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

ضبطت الاستخبارات العسكرية العراقية، براميل مدفونة تحت الأرض تضم عبوات وصواريخ ومواد تفجير في نينوى.

العالم - العراق

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه "معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أكدت وجود كدس للعتاد مخبأ في قرية السمارية بنينوى".

وأضاف البيان، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء المشاة الثالث تحركت الى مكان الكدس المخبأ في براميل مدفونة تحت الارض، مبينة أنها تضم بداخلها 113 عبوة ناسفة محلية الصنع , و64 مسطرة تفجير ، و200 متر فتيل تفجير , و2 صاروخ نمساوي , واسطوانة اوكسجين وهي من مخلفات داعش الارهابي.

وأكد البيان، تفجير المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة موقعياً.

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