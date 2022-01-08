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القضاء الأميركي يرفض دعوى التعويضات ضد "السلطة الفلسطينية"

القضاء الأميركي يرفض دعوى التعويضات ضد
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير المالية بالسلطة الفلسطينية، شكري بشارة، إن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكما برد الدعوى المقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي كانت تطالب بتعويضات بملايين الدولارات.

العالم - فلسطين

وأوضح بشارة أن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان، في مانهاتن، أصدر قرارا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكدا أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.

وأعرب بشارة عن سعادته بصدور هذا القرار، قائلا: "إن العدالة تسمو والحق يسمو"، موضحا أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضية نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأميركية المعدلة.

وأشار الوزير إلى أن فريق المحامين الذي يعمل مع "السلطة الوطنية" منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، قد نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن بتعديل القوانين عبر الكونغرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا، المعدلان.

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