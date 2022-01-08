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هدف ابن سلمان من"تغريب التعليم" في السعودية

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

خطة مثيرة للجدل شرع في تنفيذها ولي العهد السعودي"محمد بن سلمان"، والهدف الرئيس من هذه الخطة هو"تغريب المملكة" كما أعلنها ابن سلمان، وفي هذا التقرير سنوضح لكم نوايا ولي العهد السعودي من هذه الخطة.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. هدف ابن سلمان من"تغريب التعليم" في السعودية

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