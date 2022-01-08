تشاهدون الليلة في بانوراما..

العالم - بانوراما

ويدور الجدل بين من يعتبر ذلك ضروريا وبين من يراه محاولة للسيطرة على السلطة القضائية، فيما رفض المجلس الأعلى للقضاء، المعني بالامر، اي مساس بالهيئات القضائية بواسطة مراسيم رئاسية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مقتل ثلاثة أشخاص خلال التظاهرات التي خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة باسقاط الحكم العسكري وتشكيل حكومة مدنية.

وطالبت قوى الحرية والتغيير مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بما وصفته بجرائم السلطات.



في هذه الأثناء أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد التوتر ودعت إلى ضبط النفس.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.