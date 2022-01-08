مقتل 56 شخصاً بضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في تيغراي

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وأضاف الموظفان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، لوكالة «رويترز» للأنباء أن السلطات المحلية أكدت عدد القتلى. وأرسل كلاهما لـ«رويترز» صوراً للمصابين أثناء نقلهم إلى المستشفيات، ومنهم كثير من الأطفال.

وذكرا أن الضربة استهدفت المخيم الواقع في بلدة ديدبيت بالإقليم قرب الحدود مع إريتريا.

وأودت الحرب الدائرة في شمال إثيوبيا منذ 14 شهراً بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت طويلاً على الحياة السياسة الإثيوبية، بحياة آلاف المدنيين وشردت الملايين.

ويعيش في إثيوبيا نحو 150 ألف لاجئ إريتري حوصر بعضهم في الصراع، وانقطعت عنهم المساعدات لشهور أحياناً.

وكشف تحقيق أجرته وكالة «رويترز» للأنباء في نوفمبر (تشرين الثاني) أن لاجئي إريتريا واجهوا أعمال قتل مستهدَفة واغتصاباً جماعياً وسلباً ونهباً، سواء من مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» أو القوات الإريترية التي دخلت الصراع وقوفاً إلى جانب الحكومة الاتحادية في إثيوبيا.