قناة العالم
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢
٠١:٣٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسل العالم: وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال الافغانية يتوجه الى ايران على رأس وفد يضم وزيري الاقتصاد والتجارة
الأمم المتحدة تقول إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في "عملية سياسية" تهدف إلى إنهاء الأزمة
مراسلة العالم: الجيش السوري يطرد 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي حاولت المرور في قرية قبور الغراجنة بريف ناحية تل تمر شمال غرب الحسكة
مراسل العالم:الجيش السوري في ريف الحسكة يمنع مرور رتل للاحتلال الأمريكي من 4 مدرعات ويجبره على العودة الى قواعده غير الشرعية
مراسل العالم عن مصادر محلية : الطيران المسير التركي يستهدف ثلاث مواقع ضمن مدينة عين العرب بريف حلب في سورية قرب الحدود التركية
حماس: تعمد تكرار اعتداءات أجهزة أمن السلطة على المناضلين والرموز الوطنية ومواكب الأسرى المحررين وأبناء الأسرى عمل غير مسؤول وتجاوز خطير
مراسل العالم: إستشهاد مواطن يمني وإصابة امرأة كحصيلة أولية لغارات العدوان السعودي على محيط مدينة صعدة شمالي اليمن
مراسل العالم: دوي انفجارات قوية تهز حقل العمر النفطي بريف ديرالزور السوري ناتجة عن استهداف الحقل بصواريخ من قبل مجهولين
مراسل العالم: وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال الافغانية يتوجه الى ايران على رأس وفد يضم وزيري الاقتصاد والتجارة
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
التواصل
أجواء طهران في ذكرى إستشهاد فاطمة الزهراء(س)
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩
مع الحدث
مواجهات المقدسيين للمستوطنيين.. ونصرة الأقصى والأسرى
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 08 يناير 2022
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١١
خاص بالعالم- مراسلون
تثبيت الأحكام على القادة الرموز -2013
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨
مع الحدث
تاثير الهجمات على القواعد الاميركية على تواجدها في العراق وسوريا
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤
مع الحدث
أبعاد الهجمات على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
النائب حسن عز الدين يتحدث عن أمن المخيمات الفلسطينية
الجيش السوري يطرد رتلا أمريكيا بريف الحسكة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-01-2021
القاهرة تفرج عن ناشط فلسطيني بعد إجباره التنازل عن الجنسية المصرية
بوتين يبحث مع لوكاشينكو وباشينيان الوضع في كازاخستان
مقتل 56 شخصاً بضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في تيغراي
مقالات و تحليلات
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
ما رأيكم.. بمعركة الأسرى والأمعاء الخاوية و كسر إرادة الاحتلال؟
اليونيفيل تعدّل مهماتها منفردة؟
شراكة ابن سلمان وآل شيخ لتنفيذ مشروع 'الإنفتاح'
سطام آل سعود.. انت أقل من قيطان في بسطار الشهيد ابو مهدي المهندس
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.