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مراسل العالم: وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال الافغانية يتوجه الى ايران على رأس وفد يضم وزيري الاقتصاد والتجارة

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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