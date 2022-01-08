طهران تحدّث قائمة العقوبات على الأمريكيين المتورطين في اغتيال القائد سليماني

العالم - ايران

وقامت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفيذاً لقانون "مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية الأمريكية في المنطقة"، لا سيما الفقرتين 4 و 5 من القانون المذكور، بالإضافة إلى معاقبة كبار مسؤولو الإدارة الأمريكية السابقة مثل دونالد ترامب (الرئيس السابق) ، مايك بومبيو (وزير الخارجية السابق) ، جون بولتن (مستشار الأمن القومي السابق) ، مارك اسبر (وزير الدفاع السابق) ، جينا هاسبل (رئيسة الاستخبارات المركزية السابقة) ، كريستوفر ميللر ( وزير الدفاع السابق) وستيفن مانوشين (وزير الخزانة السابق) وماثيو ثالر (سفير أمريكا في بغداد) وستيف فاجن (نائب البعثة الأمريكية السابق في بغداد) وروب والر (القنصل العام الأمريكي السابق في أربيل بالعراق) )، الذين كانوا مدرجين في قائمة عقوبات الجمهورية الاسلامية الايرانية في 20 يناير و24 اكتوبر 2020، بفرض عقوبات على الأفراد التالية أسماؤهم لدورهم في الجريمة الإرهابية للولايات المتحدة الأمريكية بحق اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه ولدورهم في الترويج للإرهاب وانتهاك حقوق الانسان.

وأضافت الخارجية 51 شخصاً معظمهم من الضباط الأمريكيين الى قائمة العقوبات.

شارك هؤلاء الأشخاص في اتخاذ قرار أو تخطيط وتنظيم و تمويل و دعم و توجيه و تنفيذ العمل الإرهابي المذكور و روجوا للارهاب باعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين من خلال دعم هذه الجريمة النكراء.

يشار الى أن ادارة الولايات المتحدة قد انتهكت بوضوح عبر عملها الارهابي هذا التزاماتها الدولية في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، ولا سيما وقف تنظيم الأعمال الإرهابية، وكذلك التزامها باحترام حقوق الإنسان وحمايته وارتكبت جرائم دولية.

وتجدد الخارجية التأكيد على المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية عن الانتهاكات المذكورة، وتنوه الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفرض العقوبات المذكورة على هؤلاء الاشخاص بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مكافحة الارهاب ومكافحة تمويل الإرهاب، ولا سيما محاربة إرهاب الدولة للولايات المتحدة وذلك من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، وكذلك في سياق المعاملة بالمثل.

من المؤكد أن العمل الإرهابي الأمريكي لن يقوض العزيمة الجادة والحاسمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة المسار المشرق للجنرال الشهيد سليماني في محاربة الإرهاب ومكافحة الجماعات الإرهابية وخاصة الجماعات الإرهابية المدعومة من أمريكا.

وفي ضوء ما ورد أعلاه وأحكام قانون "مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الإرهابية الأمريكية في المنطقة"، ستتخذ جميع المؤسسات ذات الصلة الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.