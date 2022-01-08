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حماس تعزّي مصر بضحايا حادث جنوب سيناء

حماس تعزّي مصر بضحايا حادث جنوب سيناء
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، بيان تعزية بضحايا حادث التصادم الذي وقع في جنوب محافظة سيناء المصرية.

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح له : "نشاطر الشعب المصري الشقيق حزنه على ضحايا حادث التصادم الذي وقع في جنوب محافظة سيناء".

وأضاف: "خالص التعازي لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وشعبًا".

وتابع: "نسأل الله أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يكتب الخير والسلامة للشعب المصري الشقيق".

ولقي 17 شخصًا مصرعهم، السبت، وأصيب 18 آخرون، إثر حادث تصادم مروري، شرقي مصر، وفق حصيلة أولية.

وقالت وزارة الصحة المصرية، إن "حادث التصادم وقع صباح السبت بين حافلتين إحداهما صغيرة، في الطريق الرابط بين محافظتي السويس وجنوب سيناء".

و"تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ"، بحسب الوزارة.

ووفق إحصائية مصرية رسمية؛ فقد "سجل خلال النصف الأول من عام 2021، 700 حالة وفاة في 72 حادثاً".

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حماس تعزّي مصر بضحايا حادث جنوب سيناء

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