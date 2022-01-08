بالفيديو.. مشاهد توثق نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في السفينة الإماراتية

العالم - اليمن

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية أعلن، الاثنين الفائت 03 يناير 2022، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية خلال قيامها بأعمال عدائية في المياه الإقليمية اليمنية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: ‏تم بعون الله وتوفيقه ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية كانت تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص، مؤكدا أن السفينة كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني.

من جهته أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام "ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية تابعة لتحالف العدوان أثنا قيامها بأعمال عدائية في المياه اليمنية".

وقال إن: العملية الموفقة وغير المسبوقة تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار، مشددا على أنها تأتي في إطار الحق المشروع للشعب اليمني.