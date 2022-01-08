شاهد: الرئيس التونسي يغربل القضاء ويدبّ الرعب في نفس القضاة

العالم- مراسلون

الرئيس سعيد انتقد في اكثر من مناسبة تركيبة المجلس وقانونه الاساسي، معتبرا انه وضع على المقاس وان القضاء ليس دولة داخل الدولة.

المجلس الأعلى للقضاء رد ببيان رفض فيه اي مساس بالهيئات القضائية بواسطة مراسيم رئاسية، فيما اعرب القضاة عن مخاوفهم من التعامل الفردي والاحادي للرئيس مع ملف اصلاح القضاء دون اشراكهم في ذلك.

يقول مساندون للرئيس قيس سعيد ان المخاوف التي يثيرها معارضوه لا تهدف لحماية القضاء، ويعتبرون ان على سعيد ان يمضي قدما في مشروعه من اجل قضاء مستقل عن كل الاطراف السياسية.

اصلاح القضاء التونسي ملف ثقيل سيشهد تطورات على اكثر من صعيد في المرحلة المقبلة.

