السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

غدًا في شرم الشيخ.. قمة مصرية فلسطينية تبحث ملفات ساخنة

غدًا في شرم الشيخ.. قمة مصرية فلسطينية تبحث ملفات ساخنة
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، غدا الأحد، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ المصرية، وذلك قبل انعقاد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المقررة نهاية الشهر الجاري.

العالم - فلسطين

وصرح بذلك مصدر في الرئاسة الفلسطينية، حيث قال إن “أبو مازن سيلتقي السيسي غدا الأحد في مدينة شرم الشيخ لبحث آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية، وتأتي هذه الزيارة ضمن التنسيق المشترك بين البلدين والقيادتين الفلسطينية والمصرية”.

وأضاف المصدر: “سيتم تنسيق المواقف خلال الاجتماع الفلسطيني المصري حيث تعتزم القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات قد تكون مصيرية خلال جلسة المجلس المركزي الفلسطيني”.

يشار إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.

ويجتمع المجلس المركزي الفلسطيني مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريرا عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.

روابط ذات صلة

فلسطين: الأجهزة الأمنية تعتقل محمد ابن الأسير زكريا الزبيدي في جنين

فلسطين.. 800 اعتقال من مدينة الخليل خلال 2021

الجهادالإسلامي: المقاومة خيارنا لردع الاحتلال وندعو لتصعيد المواجهات بالضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تخرصات جديدة للعدوان السعودي حول السفينة الاماراتية

الشطري يؤكد وضع خطط للتصدي للتهديدات في النجف الأشرف

مجلس الأمة الجزائري يقرر إنشاء لجنة للتحقيق في نقص السلع الاستهلاكية

عائلة الاسير أبوحميد تكشف عن سبب تدهور حالته الصحية

منظمة حقوقية تدين الإهمال الصحي للسعودية تجاه الأميرة بسمة

العراق.. إحباط هجوم إرهابي لـ"داعش" شمال شرق ديالى