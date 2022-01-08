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منظمة حقوقية تدين الإهمال الصحي للسعودية تجاه الأميرة بسمة

منظمة حقوقية تدين الإهمال الصحي للسعودية تجاه الأميرة بسمة
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة حقوقية سعودية، اليوم السبت، عن قيام السلطات السعودية بالافراج عن أميرة سعودية كانت محتجزة منذ نحو ثلاث سنوات على ضوء مواقفها المؤيدة للإصلاح والمنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وادانت في وقت نفسه إهمال هذه السلطات لحالتها الصحية.

العالم - السعودية

وقالت منظمة "القسط"، المدافعة عن حقوق الإنسان في السعودية ومقرها لندن، على "تويتر": "تم إطلاق سراح بسمة بنت سعود وابنتها سهود المحتجزتين منذ مارس 2019".
وأضافت المنظمة غير الحكومية: "لم يتم توجيه أي اتهامات لها في أي وقت أثناء احتجازها"، مستنكرة "إهمال" السلطات السعودية للحالة الصحية للأميرة.
واعتقلت بسمة بنت سعود، وهي سيدة أعمال وشخصية معروفة بصراحتها البالغة، قبيل رحلة إلى سويسرا لتلقي العلاج، بحسب مصدر مقرب من عائلتها، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة المرض الذي تعاني منه.

وبحسب عائلتها، اشتهرت الأميرة بسمة، أصغر أبناء الملك سعود بن عبد العزيز، باتخاذ مواقف مؤيدة للإصلاح، وعرفت بتنديدها بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

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