وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس التركماني سردار بردي محمدوف بطهران لمناقشة تعزيز تعاون البلدين

قناة العالم
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
محمدوف يشدد على وجود مجالات واسعة مناسبة للتعاون بين ايران وتركمنستان خاصة في مجال المواصلات والنفط والغاز
مراسل العالم: مقتل قائد اللواء الثالث عمالقة في قوات مرتزقة الإمارات المدعو أبو حرب الردفاني متأثرا بإصابته في جبهة بيحان بشبوة في اليمن
امير عبداللهيان وبردي محمدوف وقبيل زيارة مرتقبة للرئيس التركماني لطهران يبحثان ايضا ملفات اقليمية ذات اهتمام مشترك خاصة الملف الافغاني
مراسل العالم نقلا عن مصدر عسكري يمني: 80 غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على عدد من المحافظات بينها 48 غارة على شبوة
وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس التركماني سردار بردي محمدوف بطهران لمناقشة تعزيز تعاون البلدين
مندوب روسيا في فيينا ميخائيل اوليانوف: جميع اطراف محادثات الغاء الحظر على ايران وصفت اجواء الجولة الثامنة من المحادثات بالايجابية
وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال الافغانية أمير خان متقي يصل الى طهران على رأس وفد رفيع المستوى
مساعد قائد فيلق القدس العميد نيلفروشان: أتباع مدرسة الشهيد سليماني سيثأرون من الصهاينة الجناة في تل ابيب والقدس في القريب العاجل
مراسل العالم: وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال الافغانية يتوجه الى ايران على رأس وفد يضم وزيري الاقتصاد والتجارة
الأمم المتحدة تقول إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في "عملية سياسية" تهدف إلى إنهاء الأزمة
وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس التركماني سردار بردي محمدوف بطهران لمناقشة تعزيز تعاون البلدين
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
التواصل
أجواء طهران في ذكرى إستشهاد فاطمة الزهراء(س)
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩
مع الحدث
مواجهات المقدسيين للمستوطنيين.. ونصرة الأقصى والأسرى
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 08 يناير 2022
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١١
خاص بالعالم- مراسلون
تثبيت الأحكام على القادة الرموز -2013
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨
مع الحدث
تاثير الهجمات على القواعد الاميركية على تواجدها في العراق وسوريا
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤
مع الحدث
أبعاد الهجمات على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
دلائل وحشية النظام السعودي وتغريب التعليم في السعودية
لبنان.. انقطاع عام للتيار الكهربائي في كافة أنحاء البلاد
تظاهرة في "لوبية" ضد اعتداءات الاحتلال على مقبرة القرية
شاهد: القوات الاجنبية والمرتزقة يعرقلان جهود الانتخابات الليبية
وزير الخارجية الهندي يبحث مع عبداللهيان القضايا الثنائية والتطورات في أفغانستان
قفزة قياسية في إصابات ووفيات كورونا في بريطانيا
مقالات و تحليلات
تداعيات الهجمات على القواعد الاميركية في العراق وسوريا
ما رأيكم.. بمعركة الأسرى والأمعاء الخاوية و كسر إرادة الاحتلال؟
اليونيفيل تعدّل مهماتها منفردة؟
شراكة ابن سلمان وآل شيخ لتنفيذ مشروع 'الإنفتاح'
سطام آل سعود.. انت أقل من قيطان في بسطار الشهيد ابو مهدي المهندس
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.