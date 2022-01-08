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محمدوف يشدد على وجود مجالات واسعة مناسبة للتعاون بين ايران وتركمنستان خاصة في مجال المواصلات والنفط والغاز

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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