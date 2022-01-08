وزير الخارجية الهندي يبحث مع عبداللهيان القضايا الثنائية والتطورات في أفغانستان

العالم - ايران

وغرد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار مساء اليوم (السبت) بأنه أجرى محادثة هاتفية مع حسين أمير عبد اللهيان.

وقال إنه ناقش مجموعة واسعة من القضايا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، مضيفًا أن المحادثات ركزت على مشاكل فيروس كورونا والتحديات في أفغانستان وآفاق ميناء تشابهار وتعقيدات القضية النووية لايران في فيينا.

يشار إلى أن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان كان من المقرر أن يزور نيودلهي في سبتمبر المنصرم بدعوة من نظيره الهندي ، لكن تم تأجيله بسبب مرافقته لرئيس الجمهورية الايرانية في زيارة لطاجيكستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.