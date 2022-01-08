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لبنان.. انقطاع عام للتيار الكهربائي في كافة أنحاء البلاد

لبنان.. انقطاع عام للتيار الكهربائي في كافة أنحاء البلاد
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" الحكومية عن انقطاع التيار الكهربائي عن كافة الأراضي اللبنانية عند حوالي الساعة الثامنة من مساء الأحد، بسبب انخفاض الذبذبة إلى مستوى متدن جدا بشكل مفاجئ.

العالم - لبنان

ورجحت المؤسسة في بيان لها أن "يكون تدني الذبذبة ناتجا عن التجاوزات التي تحصل في محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة بسبب التعديات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين".

وأضافت أنه "إذا لم يتم تمكين مؤسسة كهرباء لبنان من استعادة السيطرة على محطات التحويل الثماني، وهي محطات الحرج، البسطا، صور، بعلبك، المصيلح، الزهراني، وادي جيلو، والنبطية، ستجد المؤسسة صعوبة بالغة في إعادة التغذية الكهربائية إلى كافة المناطق اللبنانية".

وناشدت المؤسسة القوى الأمنية التدخل الفوري لاستعادة السيطرة على هذه المحطات، والحؤول دون وقوع المحظور في استمرار وتجدد الانقطاع الشامل للتيار في كافة الأراضي اللبنانية.

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