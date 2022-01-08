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المرزوقي يدعو لعصيان مدني لاسقاط الرئيس سعيد

المرزوقي يدعو لعصيان مدني لاسقاط الرئيس سعيد
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي الشعب الى عصيان مدني لإسقاط رئيس البلاد.

العالم - تونس

وصرح المرزوقي: أن الرئيس التونسي قيس سعيد عاجز عن إدارة الدولة وندعو لعصيان مدني لإسقاطه قبل 25 يوليو المقبل.

واعتبر أن البلاد انجرفت في أقل من نصف عام إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد.

جاء هذا في منشور على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تحت عنوان "بيان إلى الشعب التونسي".

وقال الرئيس الأسبق: "لم يعد يخفى حتى على مناصريه (الرئيس قيس سعيد) أن انقلاب 25 جويلية (يوليو/ تموز) كان دواء أمرّ من الداء، وعوض أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت بأمسّ الحاجة إليها، دفع بمشاكلها إلى مستوى من الخطورة غير مسبوق".

وأضاف المرزوقي: "انجرفت البلاد في أقل من نصف سنة إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد وتهديد القضاء وعودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتردي صورة تونس في العالم وخاصة إلى تفاقم أزمة نفسية ومعنوية لم يعرف لها الشعب مثيلا من قبل".

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