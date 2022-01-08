نائب الرئيس التركماني يؤكد أهمية العلاقات الثنائية مع إيران

العالم - ايران

وعقد نائب الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف ، الذي يزور طهران كمبعوث خاص للرئيس التركماني للتمهيدي لزيارة الرئيس قربانقلي بردي محمدوف ، جولة من المباحثات مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء اليوم (السبت) .

وبحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والترانزيت.

ونظراً للزيارة الوشيكة التي سيقوم بها رئيس تركمانستان إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية ، فقد تم خلال هذا الاجتماع التباحث حول الوثائق التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة.

وكانت القضايا الإقليمية ، بما في ذلك الوضع الحالي في أفغانستان ، من بين الموضوعات الأخرى التي جرى التباحث بشانها بين وزير الخارجية الايراني ونائب رئيس تركمانستان ، حيث أكد الجانبان على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وشدد نائب رئيس جمهورية تركمانستان خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية ودور اللجنة الاقتصادية المشتركة في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد سردار بردي محمدوف أن هناك إمكانيات جيدة جدا للتعاون بين البلدين في مجالات النقل والشحن والخدمات الفنية والهندسية والكهرباء والنفط والغاز.

ونظرا للقواسم المشتركة التاريخية والثقافية العديدة بين البلدين ، شدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين ، واعتبرا ان التعاون بين محافظات البلدين في هذا الصدد مهم ايضا.