كتل عراقية تعقد تحالفات والصدر يدعو لتشكيل حكومة أغلبية وطنية

خاص بالعالم

وذلك بعد ثلاثة اشهر من اجراء الانتخابات التشريعية، وحيث يقود قادة الكتل السياسية مساعي حثيثة لعقد تحالفات وتكتلات عشية انعقاد الجلسة الاولى.

الاطار التنسيقي عقد اجتماعا موسعا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة اخر المستجدات السياسية، كما يواصل مباحثاته مع الكتلة الصدرية الحاصلة على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، مؤكدا على الالتزامِ بالسياقاتِ القانونية والدستورية فيما يخصُ تشكيلَ الكتلةِ الاكبر للمحافظة على الاستحقاقِ الدستوري واستقرارِ العملية السياسية في البلاد.

الاطار التنسيقي، عقد اجتماعا مع الوفد الكردي المشترك وجرى استعراض ملف الانتخابات والاعتراضات التي رافقت سير العملية الانتخابية وملف تشكيل الحكومة المقبلة

السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري دعا الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، وقال في تغريدة على تويتر: ان اليوم لا مكان للفساد فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح، واشار الى ان الكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه.

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحث مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر الملف السياسي وتشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من عدم اتضاح هوية التحالفات السياسية التي ستتولى مهمة اختيار الرئاسات الثلاث خلال المرحلة المقبلة، إلا أنّ مواقف وتصريحات صدرت، أشارت إلى وجود مرشحين الى رئاسة البرلمان، هما زعيم تحالف تقدم، رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، والقيادي في تحالف العزم، رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني.

ويمنح الدستور العراقي الكتلة الكبرى، الأكثر عدداً بمقاعد البرلمان، وليس الكتل التي تشكل تحالفاً مع عدد من القوى، حق ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء، يقوم بعدها رئيس الجمهورية بتكليفه تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان خلال شهر للتصويت عليها.