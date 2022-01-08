السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢
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وزير الخارجية الايراني عبداللهيان يبحث مع نظيره الهندي هاتفيا القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ويؤكد ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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