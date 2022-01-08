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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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وزير الخارجية الايراني عبداللهيان يبحث مع نظيره الهندي هاتفيا القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ويؤكد ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني: محادثات فيينا لالغاء الحظر تتقدم الى الامام والخلافات آخذة بالانحسار
مراسل العالم: تحالفا تقدم والعزم يصوتان بالإجماع على خميس الخنجر رئيسا للتحالف، ومحمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب العراقي
كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني: محادثات فيينا لالغاء الحظر تتقدم الى الامام والخلافات آخذة بالانحسار
مصادر لبنانية: انقطاع الكهرباء في انحاء لبنان بسبب قيام محتجين في منطقة عرمون باقتحام محطة التحويل الرئيسية في عرمون
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: لا يوجد حتى اللحظة توافق على تسمية رئيس البرلمان العراقي
محمدوف يشدد على وجود مجالات واسعة مناسبة للتعاون بين ايران وتركمنستان خاصة في مجال المواصلات والنفط والغاز
مراسل العالم: مقتل قائد اللواء الثالث عمالقة في قوات مرتزقة الإمارات المدعو أبو حرب الردفاني متأثرا بإصابته في جبهة بيحان بشبوة في اليمن
امير عبداللهيان وبردي محمدوف وقبيل زيارة مرتقبة للرئيس التركماني لطهران يبحثان ايضا ملفات اقليمية ذات اهتمام مشترك خاصة الملف الافغاني
مراسل العالم نقلا عن مصدر عسكري يمني: 80 غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على عدد من المحافظات بينها 48 غارة على شبوة
وزير الخارجية الايراني عبداللهيان يبحث مع نظيره الهندي هاتفيا القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ويؤكد ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش
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