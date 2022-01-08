وزير الدفاع التركي: شراء "إس-400" ضرورة وليس خيارا

العالم-تركيا

وقال أكار، خلال اجتماع مع صحفيين اليوم السبت: "شراء إس-400 ليس خيارا بل إنه ضرورة. هذه المنظومات لن تؤذي أحدا ما لم يتم الاعتداء على تركيا أو تهديدها".

وتابع وزير الدفاع التركي: "تتمثل أولويتنا في ضمان أمن بلادنا وسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة".

وشدد على أن تركيا "على الحق" في هذه القضية، معتبرا أنه يمكن إيجاد "حلول عقلانية ومنطقية" مع الحلفاء في الناتو الذين يعارضون شراء هذه المنظومات.

كما أضاف أكار أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مسألة المقاتلات F-35 جارية، والتحضيرات جارية لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة في الولايات المتحدة لبحث هذه المسألة.

وعلقت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو 2020، ردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400"، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين.

وكانت تركيا تعتبر إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم 14 ديسمبر 2020، عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها هذه المنظومات، استنادا لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصومها المعروف بـ"كاتسا"، الذي وقعه عام 2017 الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن رفضها الشديد لإجراء تركيا اختبارا لمنظومات الصواريخ "إس-400" للدفاع الجوي، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع التزامات الجانب التركي في إطار حلف الناتو، كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها.