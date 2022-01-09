الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢
٠١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الروسية: تصريح بلينكن ثرثرة طفولية وهراء

الخارجية الروسية: تصريح بلينكن ثرثرة طفولية وهراء
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

هاجمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من جديد تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول نشر روسيا قوات حفظ سلام في كازاخستان، ووصفته بـ"الثرثرة الطفولية".

العالم-اوروبا

وقالت زاخاروفا، في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب" السبت: "لا يمكن للولايات المتحدة والغرب مواصلة الادعاء أن الحديث يدور عن احتجاجات سلمية، لا تعليق لديهما للإدلاء به... من المستحيل في هذا الوضع الاستمرار في الكذب والنفاق".

وتابعت زاخاروفا في تطرقها إلى تصريح بلينكن: "إنه ناجم عن اليأس وانعدام الأدلة... المسؤولون الأمريكيون، إن كانوا في البيت الأبيض أو في وزارة الخارجية، وجدوا أنفسهم في مأزق على الصعيد العلني خلال طرح أسئلة حول كازاخستان إليهم، وهم لا يعرفون ماذا يجب عليهم قوله. انظروا إلى هذه الثرثرة الطفولية والهراء التي يقولون".

وجددت زاخاروفا إشارتها، ردا على تعليق بلينكن، إلى أنه "إذا أتى الأمريكيون كضيف غير مدعو بشكل قوات مسلحة فإن الأمر لا يكتمل دون العنف والموت والسرقة".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن إرسال قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان تم بناء على المبادئ "القانونية تماما".

ويوم الجمعة قال وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على نشر قوات حفظ السلام في كازاخستان: "هناك درس من التاريخ: إذا دخل الروس إلى بيتك، سيصعب إجبارهم على المغادرة".

روابط ذات صلة

بايدن يتهم ترامب بنشر الأكاذيب في انتخابات 2020

بايدن: الهجوم على الكابيتول قبل عام "تمرد مسلح" حرض عليه ترامب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا: قدمنا مقترحات لمنع تكرار المشاكل السابقة بشأن الاتفاق النووي مع إيران

الخارجية الروسية: تصريح بلينكن ثرثرة طفولية وهراء

إيران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا من المتورطين في اغتيال الفريق الشهيد سليماني

وزير الدفاع التركي: شراء "إس-400" ضرورة وليس خيارا

واشنطن تنفي أي صلة لها بالأحداث في كازاخستان

بالفيديو.. هذا ما قاله السيد نصرالله عن آية الله مصباح