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روسيا: قدمنا مقترحات لمنع تكرار المشاكل السابقة بشأن الاتفاق النووي مع إيران

روسيا: قدمنا مقترحات لمنع تكرار المشاكل السابقة بشأن الاتفاق النووي مع إيران
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ميخائيل أوليانوف، أن موسكو قدمت مقترحات لضمان عدم تكرار المشاكل التي واجهتها الصفقة سابقا.

العالم-اوروبا

وقال أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، في تغريدة نشرها مساء السبت: "أجرينا في ختام اليوم اجتماعا تقليديا لأطراف خطة العمل الشاملة المشتركة (من دون إيران) وكذلك الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص جرى بحث القضية الصعبة لضمانات عدم تكرار المشاكل السابقة. وقدم الوفد الروسي عددا من المقترحات بهذا الشأن".

وسبق أن ذكر أوليانوف السبت: "يمكنني أن أقول إن الأجواء في مفاوضات فيينا إيجابية وعملية. يبدو انطلاقا من اتصالاتي مع نظرائي أنهم يشاركون هذا التقييم. إننا نمضي قدما. ليس سريعا ولكن بشكل تدريجي".

وتستضيف فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض الحظر الظالم على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل الغاء الحظر، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

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