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عبد اللهیان: إیران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا

عبد اللهیان: إیران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات المنعقدة في فيينا بينها وبين القوى العالمية حول ملفها النووي.

العالم-إيران

وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانكار إن مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: "نحن نمتلك الإرادة اللازمة بحسن النية للتوصل إلى اتفاق جيد، وإذا أظهر الجانب الغربي أيضا مثل هذه النية الحسنة والإرادة فبإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد".

وفي ما يتعلق بمكافحة بلاده لتفشي فيروس كورونا، أكد أن مسيرة التطعيم الشامل ضد الفيروس في إيران جيدة، مضيفا: "لقد تمكنا من السيطرة على تفشي الفيروس بشكل جيد، وحتى الآن تم تطعيم 89٪ من المواطنين وهم يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح في الوقت الحاضر".

وحول الأوضاع في أفغانستان، شدد على ضرورة تشكيل حكومة تضم جميع القوى في هذا البلد.

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