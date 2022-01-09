دبلوماسي إيراني: طهران وإسلام آباد ملتزمتان بتوطيد العلاقات الاقتصادية 

العالم - ايران

وأشار السفير الإيراني في باكستان محمد علي حسيني، في حوار مع الإذاعة الباكستانية الرسمية يوم السبت، إلى الإمكانات الرفيعة لكلا الجارتين في توسيع النشاطات التجارية و التعاون الاقتصادي ، مؤكدا تعهد طهران وإسلام آباد بتعزيز التعاون الأمني والحدودي كما ان لديهما آلية فعالة للتعامل مع أي انعدام للأمن.

وشرح السفير الإيراني أحدث التطورات في العلاقات الثنائية الإيرانية الباكستانية ، والتعاون الاقتصادي ، والتطورات في أفغانستان ، وحق إيران في استخدام التكنولوجيا النووية السلمية ، والتعاون الإقليمي بين طهران وإسلام آباد.

ونوه الى تطوير العلاقات الحدودية والتجارية بين البلدين، موضحاً: "تتعاون إيران وباكستان على إنشاء منفذين حدوديين جديدين وستة أسواق حدودية مشتركة لتعزيز الأنشطة التجارية بينهما".

وتابع حسيني: "إن البلدين ملتزمان برفع حجم التجارة القائمة بينهما من مليار ونصف المليار دولار إلى أكثر من خمسة مليارات دولار في غضون العامين المقبلين".

وأوضح: ينشط منفذ ميرجاوه - تفتان الحدودي في شؤون التبادل التجاري ، وسيتم تعزيز البنية التحتية لمنفذ ريمدان الجديد والمنافذ الحدودية الاخرى".

وأضاف السفير الإيراني في باكستان أن البلدين الجارين يعملان على تعزيز الأنشطة التجارية بينهما عبر إنشاء ستة أسواق حدودية مشتركة ، و"أولويتنا تنصب حاليا على تفعيل ثلاثة أسواق حدودية".

وقال إن "باكستان وإيران لديهما قواسم مشتركة في جميع المجالات ، لاسيما مايرتبط بشؤون الدين والتاريخ والثقافة ، وقد أدت الزيارات رفيعة المستوى المستمرة إلى زيادة التعاون في جميع المجالات من أجل تحقيق المصالح والتنمية المشتركة".

وأعرب السفير الإيراني عن ثقته الكاملة في إمتلاك البلدين القدرة في مجالات زيادة التعاون التجاري والاقتصادي فضلا عن التعاون الأمني ​​، كما أن تسييج أكثر من 900 كيلومتر من الحدود المشتركة يمنع تنقل الارهابيين وتهريب البضائع.