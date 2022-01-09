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آية الله خامنئي: طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين في إيران

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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