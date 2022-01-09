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الرئيس الايراني: صادرات النفط والمكثفات الغازية ازدادت رغم التهديدات والحظر

الرئيس الايراني: صادرات النفط والمكثفات الغازية ازدادت رغم التهديدات والحظر
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي انخفاض وتيرة التضخم في البلاد، وزيادة صادرات البلاد بنسبة 40 بالمائة خلال الاشهر الاخيرة ومن ضمنها صادرات النفط والمكثفات الغازية رغم التهديدات والحظر، لافتا الى الحصول على عوائدها من العملة الصعبة.

العالم - ايران

يتبع...

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