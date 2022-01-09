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آية الله خامنئي: إن سياسة فرق تسد هي ديدن أعدائنا طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة ويجب أن لا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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