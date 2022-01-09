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الرئيس المشاط يعزي باستشهاد العقيد 'منصور المعوضي'

الرئيس المشاط يعزي باستشهاد العقيد 'منصور المعوضي'
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط"، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد "منصور محمد محسن المعوضي" قائد المنطقة الأولى أمن مركزي بمحافظة مأرب، بعد حياة زاخرة بالنضال في خدمة الوطن.

العالم - اليمن

وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى عضو مجلس الشورى الشيخ صالح بن علي المعوضي ووالد الشهيد الشيخ محمد محسن المعوضي وإخوان الشهيد، بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية والنضالية وتقدمه للصفوف المدافعة عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأثنى على إسهامات الفقيد المعوضي الذي رابط لسنوات في جبهات مواجهة قوى العدوان والمرتزقة والتنكيل بهم كرار غير فرار، حيث جُرح أكثر من مرة ولم يُهن أو يستكين وأمضى كل أوقاته في ميادين وساحات الوغى.

وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن خالص العزاء وصادق المواساة لعضو مجلس الشورى الشيخ صالح المعوضي ووالد وإخوان الشهيد وقبائل بني جبر خولان الطيال وعموم قبائل محافظة مأرب بهذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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