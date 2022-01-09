مواقع التواصل تستذكر يوم القصاص الايراني من أميركا

العالم - العراق

ففي الثامن من كانون الثاني يناير عام الفين وعشرين وبعد نحو اسبوع من اغتيال القادة الشهداء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، كان الرد الاول على الجريمة. الصواريخ الايرانية استهدفت قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق. حينها قال الاميركيون ان الصواريخ لم تُصِبْ احدا من الجنود، لكن فيما بعد بدأوا بالاعتراف بأكثر من مئة اصابة بين الجنود الاميركيين.

وغرد "محمد العراقي" بعد وسم يوم القصاص:"عين الأسد في مثل هذا اليوم قبل عامين، أطلق الحرس الثوري ثلاثة عشر صاروخا باليستيا على قاعدة عين الأسد انتقاما لدماء اللواء قاسم سليماني. وكانت هذه أول وبداية ضربات إيران للولايات المتحدة".

وعلق "يونس الزعتري":"في مثل هذا اليوم عام الفين وعشرين قصف الحرس الثوري الإسلامي القوات الأميركية المتواجدة داخل قاعدة عين الأسد وأصابت الصواريخ أهدافها بدقة كما تبينه المشاهد. خرج البعض ليستهزء بهذه الضربة محاولاً التقليل منها، لكن بحمد الله أعترف عدونا الصهيوني انه تفاجأ بدقة الصواريخ الإيرانية وقوتها".

وغرد "مجير":"يتزامن اليوم مع قصف قاعدة عين الأسد بصواريخ الحرس الثوري القوية. قد يكون هذا اليوم قابلا للنسيان بالنسبة للإيرانيين، لكنه ليس كذلك بالنسبة للأمريكيين أبداً".

اما "فاطمه رضائي" فكتبت:"إذا أردتم ألا تتكرر تجربة عين الأسد هذه المرة في قاعدة العديد فغادروا منطقتنا".