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مراسل العالم: تم تأجيل جلسة البرلمان العراقية لنصف ساعة لهذا الغرض

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم بان سبب تأجيل جلسات البرلمان العراقية لنصف ساعة من اجل فتح المجال امام الكتل السياسية لارساء المزيد من الحوارات في الاجتماعات التشاورية التي تعقدها هذه الكتل.

العالم- مراسلون

وقال مراسلنا انه منذ الصباح وصل رئيس البرلمان العراقي المؤقت محمود المشهداني الى قبة البرلمان وكذلك الكثير من الكتل السياسية من بينها الكتلة الصدرية ودولة القانون، التي عقدت اجتماعاً مع الكتل الاخرى.

واوضح مراسلنا ان الكتلة الكردية اجلت تسمية مرشحهها لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، مؤكداً ان الخلاف داخل البيت الشيعي هو سيد الموقف حتى هذه اللحظة، معتبراً ان مصلحة البيت الشيعي هو أن تكون الحكومة توافقية قادرة على حل المشكلات.

هذا وتعقد اليوم في العراق الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، رغم استمرار الجدل السياسي بشأن تسمية الكتلة الأكبر التي تمتلك حق ترشيح رئيس الوزراء، فيما أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ألا توافق حتى الان على تسمية رئيس مجلس النواب.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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