طالبان تعتقل أستاذا جامعيا انتقد سياساتها

العالم - أفغانستان

وقال الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على "تويتر"، إن الأستاذ الجامعي فيض الله جلال محتجز لدى مخابرات طالبان. واتهمته الحركة بالادلاء "بتصريحات هرائية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحرض الناس ضد الحكومة وتتلاعب بكرامة الناس".

وسيطرت طالبان مرة أخرى على كابل في أغسطس الماضي، قبل رحيل قوات واشنطن الفوضوي منها في 31 أغسطس، بعد ما يقرب من 20 عاما من الحرب في أفغانستان.

وفي تغريدة في وقت مبكر اليوم الأحد، دعت ابنة الاستاذ فيض الله جلال، حسينة جلال، إلى إطلاق سراح والدها. وجاء في التغريدة: "بينما أؤكد الخبر المزعج، أطالب بالإفراج الفوري عن والدي البروفيسور فيض الله جلال ".

وتواجه أفغانستان أزمة إنسانية عميقة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن 90 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 38 مليون نسمة بحاجة ماسة للمساعدات.

ومن المؤكد أن اعتقال الأستاذ الجامعي البارز سيعقد جهود المساعدات الإنسانية.