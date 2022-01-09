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اعتقال مئات المسلحين على الحدود الكازاخستانية

اعتقال مئات المسلحين على الحدود الكازاخستانية
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، صباح اليوم الأحد، أنها اعتقلت نحو 300 شخص على الحدود، وذلك خلال محاولتهم مغادرة البلاد.

العالم - أسيا والباسفيك

وجاءت تصريحات الوزارة على لسان وزير الشؤون الداخلية الكازاخستاني بالإنابة، ييرلان تورغومباييف، الذي قال أنه تم اعتقال المئات من الأشخاص، حيث ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وممتلكات مسروقة من هواتف محمولة ومبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية.

وأضاف أورغومباييف قائلا إن الوضع في جميع مناطق كازاخستان قد تحسن وبات أفضل، حيث استطاعت القوات العسكرية السيطرة على جميع المباني الحكومية.

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

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