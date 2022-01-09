اعتقال مئات المسلحين على الحدود الكازاخستانية

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وجاءت تصريحات الوزارة على لسان وزير الشؤون الداخلية الكازاخستاني بالإنابة، ييرلان تورغومباييف، الذي قال أنه تم اعتقال المئات من الأشخاص، حيث ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وممتلكات مسروقة من هواتف محمولة ومبالغ مالية كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية.

وأضاف أورغومباييف قائلا إن الوضع في جميع مناطق كازاخستان قد تحسن وبات أفضل، حيث استطاعت القوات العسكرية السيطرة على جميع المباني الحكومية.

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.